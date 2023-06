Madonna trovata incosciente e intubata | come sta ora? I retroscena dello staff

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’annuncio è giunto ieriun fulmine a ciel sereno:ricoverata per una grave infezione batterica. La star del pop mondiale ha trascorso alcuni giorni in terapia intensiva ma adesso sarebbe fortunatamente in ripresa. E’ sempre di ieri l’annuncio del tour rimandato a causa delle condizioni di salute dell’artista.:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Secondo quanto riferisce il New York Post,è stataincosciente nella giornata di sabato ed è stata ricoverata d'urgenza in terapia intensiva. Una volta in ospedale è stata subito ...Sabato scorsoLouise Veronica Ciccone , 64 anni, è statapriva di sensi e portata in un ospedale di New York ma la notizia è stata diffusa solo ieri. La popstar si stava sottoponendo ...Sabato scorso la cantante statunitenseè statapriva di sensi e portata in un ospedale di New York City. La notizia è stata diffusa per prima da Page Six mercoledì 28 giugno. La popstar si stava sottoponendo a dure prove ...

Madonna ricoverata in terapia intensiva: “Trovata incosciente e intubata, ha una grave infezione… Il Fatto Quotidiano

BARI - Sabato scorso la cantante statunitense Madonna è stata trovata priva di sensi e portata in un ospedale di New York City.Madonna finisce in terapia intensiva e il tour mondiale si ferma. La cantante è stata di recente ricoverata a causa di un’infezione batterica grave che la costringe al ricovero in ospedale. C’è appren ...