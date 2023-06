Madonna | ricovero e paura | «La famiglia si stava preparando al peggio»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un parente ha rivelato al DailyMail che le condizioni della cantante sono apparse da subito critiche: «Credevamo tutti che avremmo potuto perderla. Non sapevamo che direzione avrebbe preso la situazione, per questo è stata tenuta segreta da sabato. Lei pensa di essere invincibile»

Madonna, ricovero in terapia intensiva: la cantante "trovata incosciente" La Gazzetta dello Sport

New York, 28 giu. (askanews) - L'inossidabile Madonna costretta a fermarsi, a 64 anni la regina del pop ha deciso di posticipare l'inizio del suo tour mondiale a causa di problemi di salute.L'annuncio ...29 giu 2023 - I familiari della popstar ora ricoverata in ospedale erano pronti al peggio, temevano di perderla ...