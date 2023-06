Madonna ricoverata in terapia intensiva | “Trovata incosciente e intubata | ha una grave infezione batterica”

(Di giovedì 29 giugno 2023)in. La popstar è statalo scorso sabato 24 giugno ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale per una “seria”., è stata per alcuni giorni in rianimazione. La notizia è stata resa nota solo in queste ore da Guy O’Seary, il suo manager, che in una nota ha spiegato, appunto, che l’allarme è scattato cinque giorni fa e che adesso “la sua salute sta migliorando, ma resta ancora sotto cura medica. E’ atteso un pieno recupero”. Quindi O’Seary ha annunciato il tour mondiale della di ‘Like a Virgin’ – la cui prima data era in programma il 15 luglio a Vancouver – è attualmente sospeso. “In questo momento dobbiamo sospendere tutti gli impegni, incluso il ...

