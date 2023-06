Madonna ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione batterica | la cantante trovata incosciente | salta il tour

(Di giovedì 29 giugno 2023) Paura per la popstarinper una "seria". Lache sarebbe dovuta partire permondiale il prossimo 15 luglio, ora rinviato, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata intubata. Nel 2020è stata sottoposta ad un

in ospedale per una grave infezione batterica Dopo "diversi giorni in terapia intensiva, la sua salute sta migliorando" ha scritto su Instagram il manager della star. Rinviato il ...Le ultime notizie riguardanti la salute di, la celebre regina del pop, hanno scosso i fan di tutto il mondo. La cantante è statad'urgenza a causa ...in terapia intensiva per un'infezione batterica. Il tour mondiale Celebration subisce uno ...

E’ questa la sensazione che ha avuto il noto giornalista Enzo Bucchioni dopo aver assistito ad una stagione che rimarrà nella memoria collettiva. Il Napoli è una… Leggi ...Le condizioni di Madonna erano così gravi che i suoi parenti si stavano «preparando al peggio». «Eravamo incerti se ce l'avrebbe fatta», hanno ...