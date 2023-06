Madonna | parla una fonte | “Trovata priva di sensi | Lourdes è con lei in ospedale Non vuole cancellare il tour”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ieri come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia del ricovero di. La regina del pop a causa di un’infezione batterica è stata portata d’urgenza in. Adesso però unavicina alla popstar ha svelato qualche dettaglio in più sull’accaduto. Secondo quanto ha rivelato l’insider a PageSix, la Ciccone sabato sarebbe stataincosciente e ricoverata immediatamente in terapia intensiva. Adessosta meglio ed è in una normale stanza d’insieme alla figliaMaria. La stessaha dichiarato che la cantante di Frozen è intenzionata a tornare al lavoro una volta che si sarà rimessa in forze e quindi è improbabile la cancellazione del The Celebration(che però quasi certamente verrà ...

... sorpassando hit di star come. La nuova versione ha avuto il suo battesimo in occasione del ... 'Dragostea'dell'amore a prima vista ed è una canzone d'amore come lo è in un certo senso '......dell'Ordine degli Avvocati sono contenute nelle 50 pagine delle motivazioni in cui sidegli ... con esposizione del corpo delle due professioniste", dalle terme del Sestiere a quelle didi ...... pretendono aria, un po' come il gioco giapponese, di cuiProust nel primo volume della sua ... una foga che richiama l'ultimo canto dantesco col genitore al posto della, adesso nominato e ...

Madonna di Trevignano, parla il vescovo Salvi: "Si sono aperte diverse piste, serve serenità" ViterboToday

Paura per Madonna. La cantante americana è stata ricoverata in un ospedale di New York per una grave infezione batterica. Sarebbe stata trovata in casa priva di sensi e i medici hanno dovuto intubarla ...Un rumore di vetri rotti, un acre fumo nero, è questo lo scenario che si è presentato a chi si trovava davanti al Bar del Santuario della Madonna dello Splendore di Giulianova ...