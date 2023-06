Madonna in terapia intensiva | ma non è la prima volta | come sta ora

(Di giovedì 29 giugno 2023) Grande apprensione per, che sabato scorso si è ammalata ed è stata portata in un’unità diper una grave infezione batterica. A dare il triste annuncio è stato il manager della cantante, Guy Oseary, che ha informato i fan su Instagram. Il tour mondiale della popstar, che sarebbe partito il 15 luglio L'articolo proviene da Il Difforme.

Un'infezione batterica è la causa del ricovero di Madonna in terapia intensiva. Ora, per fortuna, la cantante, amatissima in tutto il mondo, sta meglio e non è più intubata. Intanto, il suo tour 'Celebration' è stato rinviato. Madonna in terapia intensiva, i parenti: "Pensavamo avremmo potuta perderla"

Madonna in terapia intensiva: come sta oggi. Le dichiarazioni rassicuranti del manager dell'artista: "Guarirà completamente" ...Dopo l'annuncio dell'improvviso ricovero di Madonna in terapia intensiva, i figli sono stati avvistati fuori dal suo appartamento a New York.