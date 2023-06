Madonna in terapia intensiva | «Era grave» I familiari della popstar | «Temevamo che sarebbe morta» Come sta oggi

La famiglia diha temuto il peggio dopo l'infezione batterica che ha fatto perdere i sensi alla cantante poi ricoverata per giorni un una unit di rianimazione a New York. Lo ha confidato un parente della ...inintensiva: che cos'è successo L'allarme risale a sabato 24 giugno , quando l'icona del pop è stata trovata incosciente e conseguentemente trasportata in ospedale per un ricovero d'...'Sabato 24 giugno,ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni inintensiva', ha scritto il manager della popstar. "La sua salute sta ...

L'inossidabile Madonna costretta a fermarsi. A 64 anni la regina del pop ha deciso di posticipare l'inizio del suo tour mondiale a causa di problemi di salute. L'annuncio è arrivato dal suo agente Guy ...Madonna in terapia intensiva: come sta oggi. Le dichiarazioni rassicuranti del manager dell'artista: "Guarirà completamente" ...