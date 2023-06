La cantanteè statain terapia intensiva per una grave infezione batterica, che l'ha costretta a rimandare la sua tournée.si sta rimettendo ma il tour - che doveva iniziare a metà ...in terapia intensiva Anche il manager di, Guy Oseary , ha confermato la notizia sui social network. 'Sabato 24 giugnoha sviluppato una grave infezione batterica che ha ..., parla una

Madonna è ricoverata per una "grave infezione batterica" | Rinviato il tour mondiale TGCOM

La cantante Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione batterica, che l'ha costretta a rimandare la sua tournée. Madonna si sta rimettendo ma il tour - che doveva iniziare ...Madonna posticipa il suo tour in seguito a problemi di salute. La star, 64 anni, ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stata ricoverata alcuni giorni in terapia intensiva.