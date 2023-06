Madonna è in terapia intensiva | sospeso il tour mondiale

(Di giovedì 29 giugno 2023) “Sabato 24 giugno,ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in”, ha scritto il manager della popstar. “La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per ile per gli spettacoli riprogrammati”. Secondo il suo manager, l’infezione della popstar globale è stata “grave” e ha portato a “una degenza di diversi giorni in”. Ora le cose vanno meglio, ma la cantante è ancora ricoverata Non è confermato, madovrebbe essere ricoverata ...

