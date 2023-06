Madonna dimessa da ospedale | tornata a casa a New York

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma, 29 giu. (Adnkronos) -è statadall'dove era stata ricoverata per una "grave infezione batterica" e ora è stata trasportata tramite un'ambulanza priva aa New. A riferirlo è la 'Cnn' che cita un fonte vicina alla popstar spiegando che "si stente meglio". In un post su Instagram mercoledì, Guy Oseary, manager di lunga data di, aveva condiviso un post spiegando che la cantante di 64 anni aveva "sviluppato una grave infezione batterica" e che era stata ricoverata diversi giorni in terapia intensiva da sabato scorso.avrebbe dovuto iniziare il Tour di Celebration di sette mesi nelle prossime settimane in 45 città in tutto il mondo ma ha dovuto rimandarlo. Doveva essere il suo 12° tour.

Madonna dimessa dall'ospedale: le ultime sulle sue condizioni Rockol.it

Madonna è stata dimessa dall'ospedale in cui era stata ricoverata per un'infezione batterica: come sta la cantante di fama internazionale