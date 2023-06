Maddaloni | folgorato da scarica elettrica | morto fornaio

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) – Travolto da unaimprovvisa, probabilmente generata da uno dei macchinari utilizzati. Così èDomenico Del Monaco, 54ennedi, molto conosciuto nel popoloso centro del Casertano. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 nel panificio in via San Francesco d'Assisi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato la manovra di rianimazione. Trasportato d'urgenza in ospedale, il 54enne è deceduto poco dopo. Le forze dell'ordine hanno svolto accertamenti per stabilire cosa abbia innescato larisultata fatale al. Sulla salma sarà effettuata l'autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

