Macron convoca una riunione dell' unità di crisi dopo i disordini

ha denunciato "scene di violenza" contro le "istituzioni della Repubblica" che sono "ingiustificabili", dopo una nuova notte di scontri e rivolte nelle banlieue di Francia per la morte di Nael,...Mortai pirotecnici. Sembrano fuochi d'artificio ma di festoso non hanno nulla. Sono per l'appunto mortai pirotecnici , usati questa notte da diverse decine di manifestanti per prendere d'assalto i ...Il presidente francese Emmanuelha convocato l'unità di crisi interministeriale in risposta alle violenze avvenute dopo la morte di Nahel M., il 17 che non si è fermato a un posto di blocco della polizia. Lo ha annunciato l'...

Francia, 150 arresti dopo gli scontri. Macron convoca unità di crisi: "Violenze ingiustificabili" RaiNews

ROMA, 29 GIU - Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione di un'unità di crisi interministeriale (Cic) per questa mattina alle 08:00 al ministero dell'Interno alla luce delle vio ...