“Ma si rende conto?” Unomattina | caos in diretta | l’ospite esagera | Timperi interviene

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Puntata a dir poco turbolenta quella diestate andata in onda stamani; frasi assolutamente fuori luogo quelle pronunciate dagli ospiti in studio destinate a sollevare un putiferio, per fortuna ci ha pensato Tiberioa rimettere tutto a posto con un intervento da fuori classe della tv. A proposito di Tiberio, è pronto per il salto autunnale alla guida de I Fatti Vostri, il programma fino alla scorsa stagione condotto da Salvo Sottile. > “Il posto alla storica conduttrice”. Serena Bortone, voci: “Il pomeriggio di Rai Uno cambia volto” “Ringrazio voi Ingrid Muccitelli e Monica Setta. E questa squadra che ritroverò sempre in questo studio per I Fatti Vostri”, aveva dettodurante l’ultima puntata di. Che poi aveva aggiunto: ““Siamo al termine di questa ...