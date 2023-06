Luka Romero | ufficiale il nuovo acquisto del Milan

(Di giovedì 29 giugno 2023)o – Dopo l’di Loftus-Cheek dal Chelsea, ilè pronto a piazzare il secondo colpo della sessione estiva, questa volta dalle mura biancocelesti. Il piccolo fantasista argentino, in scadenza di contratto con la Lazio il 30 giugno 2023, si trasferirà in casa rossonera a parametro zero. Ha una tecnica eccellente, è bravo nel dribbling e ha una buona precisione nei passaggi. Viene spesso paragonato a Lionel Messi per le sue abilità e il suo stile di gioco. Ha dimostrato di essere un giocatore molto promettente e ha attirato l’attenzione di numerosi club di alto livello in Europa. La sua abilità tecnica e il suo potenziale lo rendono uno dei talenti emergenti più interessanti nel mondo del calcio. Nei due anni trascorsi con la Lazio non ha trovato molto spazio, ora spetterà a Pioli far emergere il piccolo ...

Tuttosport - Milan, ecco Luka Romero a zero. Ora toccherà a Pioli valorizzare il suo talento

