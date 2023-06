Ludwig Koons fatto arrestare dalla madre Cicciolina | “Carabinieri a casa”

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’agenzia Agi e Il Corriere della Sera hannosapere che Ilona Staller ha denunciato il figlio. Sembra cheabbia accusato il 30enne di averla minacciata mentre era armato di un taser (una pistola elettrica). Secondo quanto si legge su Agi, Ilona avrebbe dichiarato che(con un taser detenuto illegalmente) avrebbe tentato di estorcerle dei soldi. Gli agenti arrivati in zona Cassia hanno trovatoe l’hanno invitato a portarli nella sua abitazione, dove hanno trovato il taser su un tavolo. Il giovane davanti ad un giudice si è giustificato: “È tutto falso, io e miaabbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con il taser. Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il taser ritrovato? Me lo ha ...

