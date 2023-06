La trattativa è però in stallo per l'alta valutazione del giocatore da parte del', intorno ... 2023 - 06 - 29 14:10:29 Cagliari, preso Sulemana Primo colpo del Cagliari, cheSulemana dall'...L'ha annunciato l'ingaggio di Oier Zarraga, centrocampista spagnolo di 24 anni, che domani si svincola dall'Athletic Bilbao. Ha firmato un quadriennale. Il mediano, nato il 4 gennaio 1999 a ...Federico Balzaretti è il nuovo r esponsabile dell'area tecnica dell'. Lo ha comunicato il club bianconero con un comunicato ufficiale.il posto di Pierpaolo Marino . In passato è stato direttore sportivo del Vicenza e uomo mercato per la Roma. Ha ...

L'Udinese prende Zarraga, lo spagnolo ha firmato un quadriennale ... Agenzia ANSA

L'Udinese ha annunciato l'ingaggio di Oier Zarraga, centrocampista spagnolo di 24 anni, che domani si svincola dall'Athletic Bilbao. Ha firmato un quadriennale. (ANSA) ..."Arriva dai Paesi Baschi il nuovo rinforzo per il centrocampo bianconero. Oier Zarraga è un nuovo calciatore dell’Udinese ed ha firmato un contratto quadriennale che lo lega al club fino al 30 giugno ...