Lucy De Crescenzo | “Lo sposo indeciso? Scelta coraggiosa”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi esce nelle sale il film Lo. Abbiamo scelto uno sguardo inedito per raccontarlo “da dentro”: colei che ci ha scommesso tra i primi:De, la Ceo di Europictures s.r.l. – che lei stessa ha fondato nel 2009 – e che con questo film ha rafforzato il suo essereDeha deciso che era il tempo di cimentarsi con una commedia, Lo, nelle sale italiane dal 29 Giugno 2023. Unache può sembrare scontata, ma il film non lo è davvero.De. Crediti: Courtesy of Press Office – velvetmagSvariati premi: dalle Palme a Cannes ai Leoni d’oro. Come pure un Orso d’Argento al Festival di Berlino....