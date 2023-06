(Di giovedì 29 giugno 2023) L'Ucraina non approfitta del caso in Russia dato dall'insurrezione della Wagner ma gli attacchi proseguono anche se non è la controffensiva InsideOver.

... che sottolinea che del generalesi avevano più notizie da ... Surovikin, uno dei più importanti generali russi,'ex comandante in ...'ex comandante in capo delle operazioni in...che si generasse una potenza europea vera gli Stati Unitilo ...durante la manifestazione in supporto al referendum contro'invio ...in supporto al referendum contro'invio di armi inin ...Le evacuazioni e gli annegamenti avuti ina seguito dell'... Ma per documentare con dovizia di dati'ampiezza delle morti ... Del resto in Afghanistan il 95% della popolazionemangia ...