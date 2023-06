Lucca Comics & Games | annunciati il tema e il poster dell’edizione 2023

TOGETHER è il tema dominante dell'edizione 2023 di& Games , svelato oggi 26 giugno a Firenze in conferenza stampa. Un invito a riscoprire il valore della comunità e della condivisione e a rafforzare il rapporto trae il suo ...& Games torna, in una edizione che si preannuncia se possibile anche più mastodontica della precedente (da appassionati e utenti consiglieremmo un tetto di biglietti giornaliero non ...Arrivano le prime anticipazioni del& Games 2023, tra cui i primi ospiti annunciati e la rivelazione del meraviglioso ...

Anche quest’anno La Nazione-Il Giorno-Il Resto del Carlino racconteranno come media partner il grande appuntamento con la fantasia dal 1° al 5 novembre ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...