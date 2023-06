Lucca Comics & Games 2023 | le date | i primi ospiti | i biglietti | il poster

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Presentati in conferenza stampa idel, ecco le, quando saranno online i, ile il tema della nuova edizione Che cosa spinge ogni anno centinaia di migliaia di persone a riunirsi nella città diper celebrare la passione per il gioco, il fumetto, i manga, il cinema d’animazione, le serie tv, la narrativa fantasy? Probabilmente il fatto che “la felicità è autentica solo se condivisa“, come affermava, parafrasando Lev Tolstoj, il protagonista del film Into the Wild. In un mondo in cui la tecnologia ci spinge sempre più al culto del sé e al distacco dagli altri, il valore della condivisione delle esperienze trova nella cultura pop una ...