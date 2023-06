L' ospitalità di lusso non conosce la parola «crisi»

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 giugno 2023) Non si ferma l’appetito degli investitori per gli hotel die l’Italia resta una delle mete più desiderate al mondo, lo certificano i dati di Assoturismo che vedono per quest’anno un totale recupero degli afflussi del pre-pandemia. Il 2019 fu un’annata storica per l’industria dell’italiana con quasi 437 milioni di notti trascorse, di cui 221 milioni registrate da turisti stranieri e 131 milioni di arrivi. E numeri così grandi attirano grandi capitali. «Il 2022 ha confermato il forte interesse del mercato immobiliare per il segmento dell’hôtellerie in Italia. Gli investimenti alberghieri sono stati pari a 1,4 miliardi di euro (relativi a transazioni di hotel e asset con destinazione d’uso alberghiera futura), confermando il focus degli investitori internazionali e delle principali catene alberghiere a crescere nel nostro paese» conferma ...