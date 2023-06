L' orsa Bambina e i suoi cuccioli inseguiti da auto per essere filmati

Dopo Juan Carrito, la mascotte del Parco nazionale d'Abruzzo travolto e ucciso da un'auto lo scorso gennaio, ecco spuntare a Roccaraso l'con il suo cucciolo: è stata avvistata in queste ore nei pressi della scuola elementare di Roccaraso. Il plantigrado, visibilmente spaventato, è stato inseguito da una vettura per essere ...ROCCARASO. Dopo Juan Carrito, la mascotte del Parco nazionale d'Abruzzo travolto e ucciso da un'auto lo scorso gennaio, ecco spuntare a Roccaraso l'con il suo cucciolo: è stata avvistata in queste ore nei pressi della scuola elementare di Roccaraso. L', visibilmente spaventata, è stata inseguita da una vettura per essere poi ...Dopo Juan Carrito, la mascotte del Parco nazionale d'Abruzzo travolto e ucciso da un'auto lo scorso gennaio, ecco spuntare a Roccaraso l'con il suo cucciolo: è stata avvistata in queste ore nei pressi della scuola elementare di Roccaraso. Il plantigrado, visibilmente spaventato, è stato inseguito da una vettura per essere ...

Roccaraso, l'orsa Bambina con il suo cucciolo per le strade: l'incredibile video La7

Cronaca L'Aquila - 29/06/2023 11:56 - Dopo Juan Carrito, la mascotte del Parco nazionale d'Abruzzo travolto e ucciso da un'auto lo scorso gennaio, ecco spuntare a Roccaraso l'orsa ...