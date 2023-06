Lonnie Franklin Jr, il Grim Sleeper che terrorizzò Los Angeles ilGiornale.it

Lonnie Franklin Jr, detto Grim Sleeper, smise di uccidere per quattordici anni tra il 1988 e il 2002: 12 le vittime accertate, ma il bilancio potrebbe salire a 25 ...Genetic genealogy has proven essential in solving previously uncrackable cases, so it’s highly valuable. But because it repurposes commercial and public DNA databases — which police often use in ways ...