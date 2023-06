Località Inguni | via libera al progetto di demolizione e ricostruzione residenziale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattina di ieri 28 giugno, in Municipio a Salza Irpinia, sono stati consegnati i “LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CONDI UN EDIFICIO DI EDILIZIAPUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DEL LOTTO URBANO DI PERTINENZA SITO ALLA LOCALITA’” con un finanziamento del valore di 2.000.000,00 euro. I lavori prenderanno il via, di fatto, tra un settimana circa con le opere di. “Siamo molto soddisfatti -commenta il sindaco Luigi Cella– di poter finalmente avviare i lavori di un’opera per la quale avevamo preso precisi impegni nel nostro programma elettorale. Si tratta di garantire la sistemazione alloggiativa ad ulteriori sei famiglie. Sono previste inoltre opere di riqualificazione dell’intera area ...