LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Nespoli ci prova | c’è Bruno nel compound

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della settima giornata dicondei, in scena a Cracovia, Polonia. Quest’oggi vengono assegnati gli ultimi due titolidi quest’edizione, con i tornei di arco ricurvo emaschili, in cui è presente Marco. L’azzurro sfiderà alle 9.20 circa l’olandese Mike Schloesser nel match dei quarti. Dopo la conclusione dei quarti e delle semifinali del torneoavranno inizio gli ottavi di finale del torneo con arco ricurvo, con il primo match in programma alle 11.10. In questo torneo saranno al via due ...