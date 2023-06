LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Marco Bruno in FINALE nel compound! Si fermano agli ottavi Nespoli e Paoli

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 Entrambi gli arcieri trovano un 8 con la prima freccia della loro partita. 13.23 Iniziato il match tra Olaru ed Addis! 13.22 Ricordiamo che intorno alle 15.10 avrà inizio laper l’oro del torneo compound in cuisfiderà Jozef Bosansky. 13.21 Senza sosta si parte subito con i quarti di. Il prossimo match è quello tra il moldavo Dan Olaru e il francese Baptiste Addis. 13.20 Questo è il tabellone allineato ai quarti di: Mete Gazoz (Tur) vs Miguel Alvarino Garcia (Esp) Dan Olaru (Mda) vs Baptiste Addis (Fra) Pablo Acha (Esp) vs Jean-Charl Valladont (Fra) Steve Wijler (Ned) vs Florian Unruh (Ger) 13.17 6-2 Unruh! ELIMINATO MAURO! Il tedesco conquista il quarto set 29 a ...