LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Marco Bruno in FINALE nel compound! Ora tocca ad Alessandro Paoli

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Si porta avanti Wijler: 18-17 per l’olandese. 12.24 Entrambi gli arcieri iniziano il proprio match con un 8. 12.22 È il momento del primo degli azzurri!! Il prossimo match è quello trae l’olandese Steve Wijler. 12.21 Al prossimo turno Mete Gazoz affronterà lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia, vincitore nel primo match di giornata di Miroslav Duchon. 12.20 6-5 Gazoz! Il turco è più preciso nello shoot off, vincendolo 10-9, ed accede ai quarti di. 12.19 10 per Gazoz! 12.18 5-5! Chabin vince il quinto parziale 27 a 26 e porta la sfida allo shoot off! 12.17 Chabin passa in vantaggio nel quinto set per 17-16. Brutto 7 trovato con la seconda freccia dal turco. 12.16 Parte meglio nel quinto parziale Gazoz, avanti 9-8 dopo la prima ...