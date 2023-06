LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Marco Bruno in FINALE nel compound! Attesa per Nespoli

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.29: E’ il momento della seconda semidel compound tra il turco Haney e lo slovacco Bosansky 10.25:INEEEEEEEEEEEEEE!!! L’azzurro nonostante due 9 nell’ultima serie, vince 145-144 la semicon il polacco Przybylski 10.23:-Przybylski 117-114 10.20:-Przybylski 87-86 10.16:-Przybylski 58-57 10.14:-Przybylski 29-28 10.08: Lo slovacco Bosansky è il quarto semifinalista. Battuto 149-145 l’estone Jaatma. In pedana oraa caccia dellaper l’oro contro il polacco Przybylski 9.53: Il turco Haney è il terzo semifinalista del compound. Battuto ...

LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia ambiziosa nelle prove a squadre di skeet

