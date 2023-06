LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | argento per Marco Bruno nel compound Ora le finali del ricurvo

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:49 Ultime due sfide per quel che riguarda ilconin questi European Games. Spazio alledelmaschile. Si partirà tra poco meno di 10 minuti con il match per il bronzo tra lo spagnolo Acha ed il moldavo Olaru. A tra poco! 15:44medaglia d’nelmaschile. Non basta la serie perfetta, perchè Bosansky risponde con la medesima moneta. 146-144 per lo slovacco, che si aggiudica così la medaglia d’oro. 15:41 116-114 Bosansky. Implacabile lo slovacco, che non commette alcuna sbavatura e punisce il secondo 9 della serie siglato dall’azzurro. Si mette male ad una sola serie dal termine di questa finale per ...