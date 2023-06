LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | a breve la finale per l’oro del compound con Marco Bruno

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:02 Ancora qualche minuto di attesa, poi sarà tempo di finali. 14:58 Ci avviciniamo al momento delle finali per le medaglie. Si parte con quella per il bronzo delmaschile tra il turco Haney ed il polacco Przyblyski. 14:54 Sarà Alvarino Garcia (ESP)-Unruh (GER) la finalissima per la medaglia d’oro del torneo individuale di arco ricurvo maschile. Il tedesco domina la semichiudendo sul 7-1 dopo il 28-25 maturato nel quarto set. 14:51 5-1 Unruh. Prova a scappar via il tedesco, che piazza una serie di soli 9 approfittando dell’inaugurale 8 dell’avversario. 14:49 3-1 Unruh. Secondo set chiuso sul 27 pari. Dopo un iniziale 10 lo spagnolo ha smarrito il vantaggio scoccando una freccia da 8. 14:46 2-0 Unruh. Ottimo avvio del tedesco, che si aggiudica il primo ...