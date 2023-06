LIVE – Giorgi-Ostapenko 0-0 | quarti di finale Wta Eastbourne 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel WTA 500 di. Una Camila ai limiti della perfezione abbiamo visto nel match di ottavi contro la testa di serie numero quattro del tabellone, la tunisina Ons Jabeur, anche finalista lo scorso anno del torneo di Wimbledon. Si spera che la fiducia acquisita da questa importante vittoria possa aiutare l’azzurra in un altro difficile incontro contro la lettone, reduce da ben sette vittorie consecutive e dal trionfo a Birmingham. Il match si disputerà non prima delle ore 17:00 italiane e potrete seguire ilofferto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA ...

... Matteo Berrettini , Lorenzo Sonego , Marco Cecchinato , Martina Trevisan , Camila, ... approfondimenti, highlights, direttee le parole dei protagonisti.... Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camilae Sara ... Su - Wei Hsieh (TPE)SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI TABELLONE ...Se non è il suo torneo preferito poco ci manca. Camilatorna in campo nel tardo pomeriggio per i quarti di finale del "Rothesay International" ( WTA ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 29 ...

Live Jelena Ostapenko - Camila Giorgi - WTA, Eastbourne: Punteggi ... Eurosport IT

Il live e la diretta testuale di Giorgi-Watson, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023 (erba). La marchigiana ha bisogno di trovare condizione e fiducia in vista di ...Il live e la diretta testuale di Giorgi-Watson, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023 (erba). La marchigiana ha bisogno di trovare condizione e fiducia in vista di ...