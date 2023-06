LIVE Giochi Europei | 29 giugno in DIRETTA | gli arcieri cercano il pass olimpico | attesa per fiorettisti e spadiste

Oltre ai 'painting', con i quadri dipinti in diretta, ci saranno su corso Italia iin legno per i bambini e i truccabimbi. Grande novità di questo appuntamento sarà la ' Fluo night ' con ...Tomb Raider torna in- action Il franchise di videogiochi Tomb Raider è composto da 12della serie principale e una serie di spin - off. Il gioco originale è stato rilasciato nel 1996 e ...I PARTNER DI RADIO ITALIA- IL CONCERTO Presenting Partner: Sky Main Partner: Nuova Abarth 500e Sponsor: ACTIVIA Sponsor: Arcaplanet Sponsor: Gelati Coop Sponsor :Preziosi Sponsor: ...

LIVE Giochi Europei, 28 giugno in DIRETTA: 2 ori per l'Italia e 4 pass olimpici. Siamo in testa al medagliere OA Sport

Si accende il calciomercato. La campagna trasferimenti 2023-24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà possibile depositare i contratti in Lega. Non è stata ancora stabilita la data di chiusu ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.25 L'Italia dei tuffi chiude questi Europei con 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi.