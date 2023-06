LIVE Canoa slalom | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | oro alla Spagna | poi Polonia e Francia L’Italia chiude quinta

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANulla da fare per Giovanni De Gennaro, Marcello Beda e Xabier Ferrazzi che, dopo essere andati in testa, hanno dovuto guardare il loro tempo esser superato dalle altre nazionali in gara. Iberici velocissimi e praticamente perfetti, con il trio Pau Echaniz-David Llorente-Miquel Trave a fare festa sul gradino più alto del podio. LA CLASSIFICA DELLA PROVA MASCHILE A SQUADRE DI97.04 (2) 298.48 +1.44 (2) 3101.58 +4.54 (8) 4 Svizzera 101.83 +4.79 (2)5 Italia 101.95 +4.91 (6) FINISCE QUI! La finale maschile a squadre dellapremia la, poi i padroni di ...

L'azzurro, patito di sfilate che guarda anchesui social, ha circa 40 sneakers, anche se la ... GIOVANNI DE GENNARO - Il bresciano classe 1992 gareggerà nellaslalom, ma non sappiamo ancora ......settembre i COMA_COSE tornano a Mantova a due anni dal sold out registrato all'arena di Campo. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, è pronto ad animare la calda stagione dei......lancio alla BiT di Milano (la Borsa internazionale del Turismo) a febbraio in occasione del Go... - 5 days of Italy, orienteering Cadore (1 - 5 luglio) - MondialiAuronzo (5 - 11 luglio) ...

LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia punta in alto nella prova a squadre maschile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale della prova a squadre maschile di canoa slalom, valida come gara dei Giochi Europei 20 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale delle finali di canoa velocità. Grazie per aver seguito le gare in nostra compagnia. A tutti gli amici e let ...