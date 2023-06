LIVE Canoa slalom | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | l’Italia va in testa! Azzurri scatenati | ora c’è da attendere la fine delle squadre

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 In questo momento sul percorso ci sono problemi con le rilevazioni cronometriche, mentre Spagna e Svizzera hanno completato le loro prove. A breve vi daremo dettagli. LA CLASSIFICA PROVVISORIA Italia 101.95 Austria 103.09 Slovenia 103.10 Mancano ancora Spagna, Svizzera, Francia, Slovacchia, Germania, Polonia e Repubblica Ceca. 15.06 ITALIA INGlifermano il cronometro, nonostante 6 secondi di penalità, a 101.95! 15.05 Il trio italiano incappa in qualche penalità ma è molto veloce…attendiamo e sapremo… 15.04 E’ il momento del: tutti con Giovanni De Gennaro, Marcello Beda e Xabier Ferrazzi! 15.02 La Svezia con 109.23 si piazza momentaneamente in terza posizione. 14.59 Tocca alla Svezia e poi sarà la volta ...

finale della prova a squadre maschile di canoa slalom, valida come gara dei Giochi Europei 20