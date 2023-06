LIVE Canoa slalom | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | è il momento dell’Italia! In testa c’è l’Austria

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59 Tocca alla Svezia e poi sarà la volta dell’Italia. 14.58 Ora la Gran Bretagna che con Bowers, Clarke e Dickson stampa un buon 148.46: sono provvisoriamente quinti. LA CLASSIFICA PARZIALE Austria 103.09 Slovenia 103.10 Lettonia 123.79 14.53 In acqua la Slovenia di Kauzer, Tominc e Hocevar. Fanno segnare un crono di 103.10: a un solo centesimo dal. Incredibile! 14.52del terzetto Leinter-Oschmautz-Preisl va incon il crono di 103.09 (soltanto 2 penalità). 14.50 L’Ucraina termina la sua fatica a 175.11 (64 secondi di penalità). 14.49 Nel bacino polacco ora c’è l’Ucraina di Sovko-Fedorenko-Ivchenko. 14.48 Serbia momentaneamente seconda con il crono di 135.12. 14.47 Partito il trio formato da Bazic, Dordevic e Jevtic. 14.46 La Turchia ...

LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia punta in alto nella prova a squadre maschile OA Sport

