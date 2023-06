LIVE Canoa slalom | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | dopo un terzo di gara | l’Austria va in testa Si attende l’Italia

(Di giovedì 29 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52del terzetto Leinter-Oschmautz-Preisl va incon il crono di 103.09 (soltanto 2 penalità). 14.50 L’Ucraina termina la sua fatica a 175.11 (64 secondi di penalità). 14.49 Nel bacino polacco ora c’è l’Ucraina di Sovko-Fedorenko-Ivchenko. 14.48 Serbia momentaneamente seconda con il crono di 135.12. 14.47 Partito il trio formato da Bazic, Dordevic e Jevtic. 14.46 La Turchia chiude con un buon 140.56 (frutto di 20 secondi di penalità). 14.44 Si va con la Turchia: Acar, Tugcu e Ertek. 14.43 Molto meglio la Lettonia, che fa segnare un tempo di 123.79. 14.39 Ora sul percorso arriva la Lettonia di Celmins, Plaudis, Gravitis. 14.38 Non bene gli oranje: tempo totale, compreso di penalità (60), è di 173.69. 14.36 Eccoci in acqua con l’Olanda: Biermans, Hermans, ...

L'azzurro, patito di sfilate che guarda anchesui social, ha circa 40 sneakers, anche se la ... GIOVANNI DE GENNARO - Il bresciano classe 1992 gareggerà nellaslalom, ma non sappiamo ancora ......settembre i COMA_COSE tornano a Mantova a due anni dal sold out registrato all'arena di Campo. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, è pronto ad animare la calda stagione dei......lancio alla BiT di Milano (la Borsa internazionale del Turismo) a febbraio in occasione del Go... - 5 days of Italy, orienteering Cadore (1 - 5 luglio) - MondialiAuronzo (5 - 11 luglio) ...

LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia punta in alto nella prova a squadre maschile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale della prova a squadre maschile di canoa slalom, valida come gara dei Giochi Europei 20 ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...