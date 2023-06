(Di giovedì 29 giugno 2023) Mozzo. “Se mi liberano, posso andare a trovare mio fratello?”. Leonardo (nome di fantasia), 26 anni, lo ha espressamente chiesto agli avvocati Francesco e Rosario Coppola, chiamati a difenderlo dalla pesante accusa di tentato omicidio dopo che domenica mattina, all’alba, il fratello maggiore è finito all’ospedale Papa Giovanni al termine di una violentissimascoppiata tra le mura domestiche: sarebbe in coma irreversibile. Sabato sera i due erano andati alla discoteca Vogue di Seriate per festeggiare un compleanno. “Giacomo (altro nome di fantasia, scelto per il fratello maggiore) è un ragazzo con disagio psichico – spiegano i legali, portavoce della famiglia in questa delicatissima e tragica vicenda -. Leonardo da sempre cerca di coinvolgerlo nella sua vita, invitandolo a partecipare a feste e compleanni”. Non sempre, però, a detta degli avvocati, sarebbe facile ...

Lite degenerata, gravissimo uno dei fratelli: “Mi sono difeso da lui. Gli voglio bene, non volevo ucciderlo” BergamoNews.it

