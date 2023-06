L’Italia Under 21 ripartirà con la supervisione di Mancini annamo bene

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 giugno 2023) La Gazzetta dello Sport scrive che l’21dalladi Roberto. Non benissimo, diciamo. Si conclude mestamente, come non avrebbe meritato, l’avventura di Paolo Nicolato e di una generazione con tanto talento ma forse troppo impaurita. Si ricomincerà a settembre con ladi Robertoe prevedibilmente con un tecnico di sua fiducia: i candidati al momento arrivano dai quadri federali, Carmine Nunziata che ha portato l’20 alla finale del Mondiale di categoria e Alberto Bollini che è alla guida dell’19. Ma attenzione: l’Europeo dimostra che il panorama sta cambiando e si sta allargando (Georgia e Ucraina avanti) e il nostro calcio sta rimanendo indietro. Le tre finali europee sono state ...