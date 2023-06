L’Italia | il Paese del Mare Un nuovo approccio alla Blue economy secondo D’Amico

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mari e oceani sono una sorta di “settima economia più grande al mondo”, generando una ricchezza stimabile equivalente a circa 1,5 trilioni di dollari all’anno. Essi rappresentano il 97% di tutto il globo acqueo e l’80% delle forme di vita ne sono dipendenti per esistere.il Rapporto della Commissione europea sulla2023, i comparti consolidati dell’economia deldell’Unione europea (consistenti in risorse biologiche marine, risorse marine non viventi, energie marine rinnovabili, attività portuali, costruzione e riparazione navale, trasporto marittimo e turismo costiero) hanno generato un Valore aggiunto lordo (Val) di circa 129 miliardi di euro nel 2020 (pari a 1,1% di tutto il Val dell’Ue), equivalenti a 43,6 miliardi di euro di utile, e un fatturato totale di 523 miliardi di euro. Tali valori ...