L' Italia fuori dall' Europeo Under 21 non è un fallimento Non provare a capire il perché sì

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’del calcio non parteciperà all’Olimpiade di Parigi 2024. Non è una novità, va così dal 2012. E nel 2008 uscimmo ai quarti di finale contro il Belgio, all’epoca squadra forte, ma non fortissima, ma che in sé aveva già qualcosa della Nazionale che poi fece bene, senza vincere niente, negli anni dopo. Di quella squadra ormai giocano ancora in pochi, quasi nessuno a grandi livelli: Emiliano Viviano, Luca Cigarini, Giuseppe Rossi, Daniele Dessena, Andrea Coda, Lorenzo De Silvestri, Andrea Consigli, Antonio Candreva, Andrea Russotto. Dopo di loro l’all’Olimpiade è sparita,è sparita la Nazionale21, almeno in quelle edizioni degli Europei di categoria che mettevano in palio la qualificazione per i Giochi olimpici. È stato polemizzato a lungo in questi anni, e non solo in, ...