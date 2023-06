L’Italia e la sfida dell’approvvigionamento delle materie prime critiche | il riciclo dei RAEE

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Come noto,è a rischio approvvigionamento di(CRM– Critical RawMaterials) essenziali per lo sviluppo di settori strategici per l’economia del Paese e per garantire una transizione ecologica ed energetica in linea con le stringenti tempistiche europee. Bisogna tenere a mente che le(come il Litio e il Cobalto) sono definite sulla base di importanza economica e rischio di fornitura. La produzione industriale italiana dipende per 564 miliardi di euro (pari a circa un terzo del PIL al 2021) dall’importazione diextra-UE. Secondo uno studio Ambrosetti del giugno 2022, lo scenario di dipendenza descritto è aggravato anche dal conflitto ...