L’irritazione della Bce per i continui attacchi italiani

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 giugno 2023) In termini da fumetto, il «cattivo» più temuto da Fratelli d’Italia e dalla sua capa è il Mes, il cattivissimo Mes, che Roma è rimasta l’unica a non ratificare. Bersaglio delle invettivepremier Giorgia Meloni e dei suoi alleati, però, è stata anche la Banca centrale europea (Bce). A Francoforte, come racconta la Stampa, c’è una crescente insofferenza per i commenti che provengono da Palazzo Chigi. L’ultimo la presidente del Consiglio l’ha scandito nel suo comizio in aula: «Un aumento dei tassi è semplicistico e non corretto». Pure economista lei? Non è una novità che l’Eurotower riceva critiche da partepolitica nazionale: a colpire, secondo fonti del quotidiano torinese, sarebbero però «il tenore dei commenti e l’irritualità di alcune scelte tempistiche». In particolare, i funzionari non avrebbero apprezzato la scelta di nominare Fabio ...