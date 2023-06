Limiti al pagamento contante 2023 | ecco quando si possono superare

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ci risiamo col ritornello del limite all’uso dei contanti. La disciplina in materia è stata recentemente cambiata ancora una volta, e non tutti sono a conoscenza delle normative che la regolamentano. La soglia del cash era stata abbassata a duemila euro dal primo gennaio 2022, ma adesso, dopo la nuova Legge di Bilancioil limite si è risollevato a 5.000 euro. Ma è solo un effetto temporaneo, potremmo dire l’incespicare ondivago di un legislatore più attento a lisciare il pelo del contribuente che a realizzare norme sensate. Dall’inizio delinfatti, come scrivevamo poc’anzi si torna ai cinquemila euro massimo di cash. Insomma, il solito tormentone all’italiana, il solito dibattito tra favorevoli all’abbassamento e chi invece propone un utilizzo pressoché illimitato. E per chi ha superato la somma tra il primo gennaio e l’attuazione della ...