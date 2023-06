Lily-Rose Depp difende le scene di sesso ritenute “torture porn” di The Idol

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’attrice di Thenon ha alcun problema sulle controversedidello show della HBO. Il controverso show segue la Jocelyn della, una pop star che desidera tornare a essere una delle migliori interpreti musicali e che sviluppa una relazione con un sedicente guru e capo di una setta, Tedros (Abel Tesfaye, alias The Weeknd). Thesempre più criticato:ammette di non aver avuto alcun problema con lediOltre a Sam Levinson, co-creatore di Euphoria, Theè interpretato da Suzanna Son, Rachel Sennott e dai noti artisti musicali The Weeknd, Troye Sivan e Moses Sumney. Nonostante HBO ...

... sembra proprio che il clima sul set di The Idol fosse decisamente sereno, specialmente secondo le parole della protagonista, interpretata daDepp . L'attrice, figlia di Johnny Depp, ha ...Depp specifica che la nudità e il sesso grafico in The Idol sono "davvero intenzionali " e non si è mai sentita a disagio a spogliarsi sul set per filmare le numerose scene di sesso della ...Creata da Sam Levinson (Euphoria), Abel "The Weeknd" Tesfaye e Reza Fahim, la serie ha per protagonisti lo stesso Tesfaye eDepp . Abbonati a Now per vedere The Idol Cosa si dice di The ...

Lily-Rose Depp ammette di non essere interessata alle storie puritane e specifica che il sesso e la nudità in The Idol erano voluti fin dall'inizio per creare un'opera d'arte divisiva.L'attrice ha confermato di essersi sentita del tutto a suo agio durante le riprese della controversa serie della HBO.