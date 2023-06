L’illusione dell’accessibilità e i giornali che non fanno i giornali

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 giugno 2023) «Avete avuto cinquanta concerti. Cinquanta. Noi ne abbiamo cinque». La fan australiana di Taylor Swift che minaccia, se domani non riuscirà a comprare i biglietti per i concerti del 2024, di farsi trovare in aeroporto per fare del male alle fan americane, quella fan lì è rappresentativa di qualcosa? Non lo sapremo mai, giacché quelli che(non guardate me) hanno rinunciato al ruolo di filtro. Su TikTok ci sono quattro sciamannate australiane che, poiché le fan americane dicono di voler andare a vedere la loro beniamina anche in Australia, temono non ci sia posto per tutte e si agitano? Pronti, subito, articolo, via. E quella di Taylor Swift e dei concerti in Australia è anche una storia divertente, e infatti sta sul New York Post, mica (nel momento in cui scrivo, poi figurati se non si mettono in pari) sui ...