LightScience | esami del sangue da remoto

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 29 giugno 2023) Evoluzione digitale del comparto sanitario:semplifica le analisi dele le rende fruibili in ogni luogo, anche nei posti più remoti Visione che ha preso forma in un dispositivo chiamato myLAB, uno scanner modulare portatile capace di digitalizzare i dati spettrometrici di una goccia die inviarli direttamente a un centro di analisi, dove degli operatori in carne e ossa validano i risultati per poi inviarli all’utente. Il tutto senza dover utilizzare reagenti chimici. L’idea era nata durante la pandemia di Covid, quando poter effettuare test dain maniera semplice, veloce ed economica, era diventata un’esigenza stringente. Oggi è una soluzione all’avanguardia per il monitoraggio della salute, in particolare per i soggetti con patologie croniche che vengono così sollevati dal disagio ...