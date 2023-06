LiberEvento 2023 con Guzzanti | Crepet | Bruzzone | Sarcina | Zatta e tanti altri

(Di giovedì 29 giugno 2023) CAGLIARI – Dopo mesi di grande attesa, svelata la ricca programmazione della XII edizione del Festival Culturale, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna. Dal 7 luglio al 28 agosto, negli scenari più suggestivi dei comuni di Cagliari, Calasetta, Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Piscinas, Portoscuso, Sant’Antioco, Teulada, Villamassargia si alterneranno più di trenta ospiti, per degli appuntamenti letterari “a tu per tu con gli autori”, che offriranno uno stimolante omaggio alla letteratura, cultura, alla musica e al tempo stesso alla promozione del territorio e dell’enogastronomia locale. Il sipario sulla manifestazione si alzerà venerdì 7 luglio a ...

