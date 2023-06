Liberato lo chef sequestrato in Ecuador | Sto bene

(Di giovedì 29 giugno 2023) «Stoe mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film». Sono queste le parole di Panfilo Colonico ,sulmonese di 49 anni, rilasciato indopo circa una settimana di sequestro. A confermare la notizia è stato lo stesso Colonico mettendosi in contatto prima con la Polizia e poi con alcuni amici di Sulmona (L'Aquila), la sua città. Barba lunga, canotta nera e bermuda, con il viso...

Barba lunga, canotta nera e bermuda, con il viso provato, ma sorridente, loè apparso in condizioni pressoché buone, anche se visibilmente sconvolto. Da quanto riferiscono testimoni sarebbe stato lo stesso Colonico a presentarsi davanti la sua attività a bordo di un taxi.

Ecuador, liberato lo chef italiano rapito da due finti poliziotti nel suo ristorante: «Sto bene» Corriere della Sera

L'Aquila, 29 giu. (LaPresse) - "Sto bene. Voglio rassicurare sulle mie condizioni. Non è stato un film". Lo ha detto Panfilo Colonico, italocanadese ...Proprio ieri, rcorda la stampa locale che riporta la notizia, alcune guardie del corpo dello chef erano state arrestate dagli agenti perché dai filmati delle ...