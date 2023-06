Liberato lo chef italiano rapito in Ecuador | le sue prime parole | «Sto bene | ma non è stato un film»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo giorni di apprensione e angoscia, indagini e sospetti, polemiche e recriminazioni, èPanfilo Colonico, lovenerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in. Lo sostiene la stampa locale. Non solo: secondo OndaTv e ReteAbruzzo sarebbelo stesso, originario di Sulmona, ad aver contattato gli amici comunicando di essere libero, e di aver raggiunto il suo ristorante autonomamente. «Stoe mi sta ascoltando la Polizia. Non èun», avrebbe detto ad alcuni amici abruzzesi. Colonico aveva barba lunga, canotta nera e bermuda, il viso provato ma sorridente.lo...

"Non è stato un film" E' statoPanfilo Colonico , loitaliano rapito venerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in Ecuador. Lo sosterrebbe la stampa locale e secondo OndaTv e ReteAbruzzo looriginario di ...Panfilo Colonico è stato, looriginario di Sulmona era stato sequestrato in Ecuador la scorsa settimana. 'Sto bene e mi sta ascoltando la polizia. Non è stato un film", ha dichiarato il 49enne. Per l'ex moglie ..."Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film". Sono queste le parole di Panfilo Colonico ,sulmonese di 49 anni, rilasciato in Ecuador dopo circa una settimana di sequestro . A confermare la notizia è stato lo stesso Colonico mettendosi in contatto prima con la Polizia e poi con alcuni ...

Liberato lo chef sequestrato, sto bene Agenzia ANSA

E’ stato liberato Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito venerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in Ecuador. Lo sosterrebbe la stampa locale e secondo OndaTv e ReteAbruzzo lo chef originar ...Buone notizie dall’ Ecuador. Panfilo Colonico, chef sulmonese di 49 anni, è stato rilasciato dopo circa una settimana di sequestro. A confermare ...