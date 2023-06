Liberato lo chef italiano Panfilo Colonico sequestrato in Ecuador | “Sto bene e mi sta ascoltando la polizia Non è stato un film”

(Di giovedì 29 giugno 2023) “Stoe mi stala. Non èun“: a parlare è49enne originario di Sulmona (L’Aquila), rilasciato dopo esserecirca una settimana fa da un gruppo di uomini armati travestiti da poliziotti, che hanno fatto irruzione nel suo ristorante Sabore mio a Guayaqui, città a 400 chilometri dalla capitale Quito, in. A confermare la notizia della sua liberazione èlo stesso, che si è messo in contatto prima con lae poi con alcuni amici di Sulmona. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, losi è presentato autonomamente davanti alla sua ...

'Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia della liberazione dellooriginario di Sulmona, Panfilo Colonico. In questi giorni sono rimasto in contatto continuo con la Farnesina, che ...

Il ristoratore era stato rapito circa una settimana fa da un commando di uomini armati che aveva fatto irruzione nel suo locale ...Panfilo Colonico, lo chef di Sulmona (L'Aquila) di 49 anni sequestrato in Ecuador una settimana fa, è stato liberato. "Sto bene e mi sta ascoltando la polizia. Non è stato un film", sono state le sue ...